Inter, missione doppia a Salisburgo: per gli ottavi di Champions e per... lo scudetto

Il piano dell' Inter per la trasferta austriaca di mercoledì sera è molto chiaro nella sua banalità, dato che l'obiettivo è sempre quello di vincere le partite: tre punti a Salisburgo per ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo . Ma la missione europea nasconde un doppio significato, poiché poter giocare con maggiore serenità Benfica-Inter del 29 novembre e Inter-Real Sociedad del 12 dicembre consentirebbe a Simone Inzaghi di concentrarsi quasi (perché comunque non si possono fare brutte figure e ogni punto conquistato in Champions sono soldi di premi Uefa) unicamente sul campionato che proprio in quei giorni vedrà le trasferte con Juventus - match scudetto vista la classifica -, Napoli e Lazio.

CHAMPIONS LEAGUE, L'INTER E IL PASSAGGIO DEL TURNO: SI QUALIFICA SE...

I nerazzurri sono a sette punti in classifica nel girone D, in coabitazione con la Real Sociedad. A tre c'è il Salisburgo con il Benfica ancora a quota zero. Vincendo mercoledì sera, la squadra di Inzaghi arriverebbe a quota 10 e non sarebbe più raggiungibile da austriaci e portoghesi: a quel punto sarebbe "solo" una lotta per il primo o secondo posto, comunque molto importante in ottica accoppiamenti agli ottavi di finale.