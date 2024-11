Zielinski: "Per l'Inter ho detto no alla Juve ma sarei anche rimasto a Napoli"

Piotr Zielinski ha parlato dalla Polonia, dove è in ritiro con la nazionale, ha ripercorso la scorsa estate con il passaggio dal Napoli a parametro zero all'Inter: "Ho avuto richieste specifiche dal Barcellona e su di me c'erano Juventus, Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid. Sarebbe stato difficile andare in Inghilterra, avrei valutato la Spagna ma alla fine ho preferito restare in Italia". Poi un retroscena: "Sono approdato in un top club come l'Inter ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto".