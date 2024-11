Inter, Oaktree accelera il progetto Under 23: già messi gli occhi sullo stadio

Non più tardi dello scorso giugno, Giuseppe Marotta aveva risposto con un certo orgoglio a chi gli chiedeva aggiornamenti sul progetto della squadra Under 23 dell'Inter: "Quando ero alla Juventus siamo stati i primi a creare questo strumento poi ci ha seguiti l'Atalanta". Parole che tradiscono la grande attenzione del presidente interista per il progetto. Nel frattempo alle big si era aggiunto anche il Milan ma questi mesi non sono passati invano in casa nerazzurra visto che con l'avvento di Oaktree c'è stato un forte impulso in tal senso tanto che, scrive Tuttosport, il club avrebbe già individuato lo stadio dove far giocare la squadra che servirebbe come "casa" della next-gen interista.