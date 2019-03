Wanda Nara, nuova puntata su Instagram: non segue più nessuno

22/03/2019

Nuova puntata nella telenovela Icardi-Wanda Nara, da oltre un mese al centro di un vero e proprio caso con l'Inter. Mentre Maurito è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, la compagna-agente è volata in Argentina per qualche giorno come puntualmente documentato sul suo profilo Instagram, canale prediletto nell'ultimo periodo per lanciare messaggi più o meno criptati al mondo nerazzurro.