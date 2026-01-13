Inter-Napoli, spunta il video del possibile "sabotaggio" del dischetto: Hojlund come Pavlovic?

Milinkovic-Savic si avvicina al francese ma resta lontano dal dischetto, i due parlano e sorridono anche. A quel punto Thuram si allontana, lasciando l'incombenza a Calhanoglu ed è in quel momento che arriva Juan Jesus che invece sembra diretto proprio nella zona del dischetto: lo guarda e punta i piedi sul campo. Thuram nota la scena e torna dalle parti di Calhanoglu ma, mentre è intento a parlare proprio con Juan Jesus, ecco arrivare Rasmus Hojlund che questa volta indugia proprio sul dischetto: dà un calcetto al campo e si ferma sopra tanto che proprio il rivale francese gli dà una spintarella per spostarlo. In seguito arriva Doveri che mette ordine, fino alla battuta - vincente - di Calhanoglu.