il caso

Inter-Napoli, spunta il video del possibile "sabotaggio" del dischetto: Hojlund come Pavlovic?

Retroscena rigore Inter-Napoli: il video virale di Hojlund e Juan Jesus che indugiano sul dischetto prima del tiro di Calhanoglu

13 Gen 2026 - 09:09

Nuovo "caso dischetto" in Inter-Napoli? Un video comparso in rete mostra i secondi antecedenti al rigore calciato da Calhanoglu, quando l'attenzione delle telecamere è rivolta alla panchina azzurra, con Antonio Conte che protesta per la decisione di Doveri e viene successivamente espulso. Nel frattempo Marcus Thuram prende il pallone sotto il braccio e si piazza proprio sul dischetto, probabilmente per evitare che qualche avversario imiti ciò che aveva fatto Pavlovic contro il Genoa.

Milinkovic-Savic si avvicina al francese ma resta lontano dal dischetto, i due parlano e sorridono anche. A quel punto Thuram si allontana, lasciando l'incombenza a Calhanoglu ed è in quel momento che arriva Juan Jesus che invece sembra diretto proprio nella zona del dischetto: lo guarda e punta i piedi sul campo. Thuram nota la scena e torna dalle parti di Calhanoglu ma, mentre è intento a parlare proprio con Juan Jesus, ecco arrivare Rasmus Hojlund che questa volta indugia proprio sul dischetto: dà un calcetto al campo e si ferma sopra tanto che proprio il rivale francese gli dà una spintarella per spostarlo. In seguito arriva Doveri che mette ordine, fino alla battuta - vincente - di Calhanoglu.

Milan-Genoa e la "buca" di Pavlovic, De Rossi in conferenza riaccende la polemica di San Siro

