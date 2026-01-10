De Rossi torna su Milan-Genoa: "La 'buca' di Pavlovic? Dai giocatori del Milan ti aspetti altri comportamenti"

L'allenatore rossoblù Daniele De Rossi ne ha parlato nella conferenza prima della gara col Cagliari: "In episodi come quello, l'arbitro deve fare di più e glielo ho detto. Pavlovic è stato ammonito, ma non basta. Non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 secondi dopo che è stato confermato. Stanciu poi non ha sbagliato per quella buchetta, ma l'atteggiamento dei giocatori del Milan non mi è piaciuto: giustamente volevano vincere e ti attacchi a tutto, ma per lo spessore di quella maglia ti aspetti altri comportamenti".