De Rossi torna su Milan-Genoa: "La 'buca' di Pavlovic? Dai giocatori del Milan ti aspetti altri comportamenti"

L'allenatore rossoblù riprende la polemica dopo l'errore di Stanciu: "L'arbitro deve fare di più, non siamo gli scemi del villaggio"
L'episodio nel finale di Milan-Genoa continua a far discutere anche tre giorni dopo la gara. Fra il rigore all'ultimo minuto, la "buca" scavata da Pavlovic e l'errore di Stanciu.
L'allenatore rossoblù Daniele De Rossi ne ha parlato nella conferenza prima della gara col Cagliari: "In episodi come quello, l'arbitro deve fare di più e glielo ho detto. Pavlovic è stato ammonito, ma non basta. Non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 secondi dopo che è stato confermato. Stanciu poi non ha sbagliato per quella buchetta, ma l'atteggiamento dei giocatori del Milan non mi è piaciuto: giustamente volevano vincere e ti attacchi a tutto, ma per lo spessore di quella maglia ti aspetti altri comportamenti".
La discussione non è sugli episodi arbitrali nello specifico: "L'arbitro (Mariani, ndr) poi ha arbitrato bene, in quei momenti del rigore era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli 'scemi del villaggio'".
Per il Genoa, alle porte c'è la sfida casalinga contro il Cagliari di lunedì alle 18.30: "Dalla sfida con il Milan siamo usciti con una consapevolezza diversa, per quanto non fossimo felici perché il risultato poteva essere diverso. Ho visto solidità e compattezza. Il Cagliari lo studiamo e lo rispettiamo, ma noi abbiamo iniziato a giocare. Vogliamo regalare una gioia al nostro pubblico dopo la prestazione così così contro il Pisa, servono punti e vittorie".