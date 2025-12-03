La Juventus inaugura una mostra dedicata alla squadra paralimpica

La Juventus ha inaugurato la mostra dedicata a Juventus One, la squadra paralimpica bianconera. "Siamo orgogliosi del progetto e dei significati che rappresenta, questa mostra racconta la storia dei nostri ragazzi" ha dichiarato il presidente Gianluca Ferrero; "Come club sentiamo la responsabilità sociale che abbiamo nei confronti degli altri, vogliamo migliorare sempre di più la nostra responsabilità sociale e fare sempre di più e meglio" le parole dell'amministratore delegato Damien Comolli. "Oggi è la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, ecco perché è un orgoglio ancora più grande inaugurare questa mostra - dice Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer della Juve - ho i brividi perché questi ragazzi rappresentano storie di vita e di atleti, non di supereroi". La mostra, installata all'interno della sede del club nel quartier generale della Continassa, sarà aperta al pubblico gratuitamente e su prenotazione nelle giornate del 3, 6, 7, 8 e 10 dicembre. I visitatori saranno accompagnati dagli stessi ragazzi e atleti protagonisti della mostra.