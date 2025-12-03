Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La Juventus inaugura una mostra dedicata alla squadra paralimpica

03 Dic 2025 - 15:08

La Juventus ha inaugurato la mostra dedicata a Juventus One, la squadra paralimpica bianconera. "Siamo orgogliosi del progetto e dei significati che rappresenta, questa mostra racconta la storia dei nostri ragazzi" ha dichiarato il presidente Gianluca Ferrero; "Come club sentiamo la responsabilità sociale che abbiamo nei confronti degli altri, vogliamo migliorare sempre di più la nostra responsabilità sociale e fare sempre di più e meglio" le parole dell'amministratore delegato Damien Comolli. "Oggi è la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, ecco perché è un orgoglio ancora più grande inaugurare questa mostra - dice Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer della Juve - ho i brividi perché questi ragazzi rappresentano storie di vita e di atleti, non di supereroi". La mostra, installata all'interno della sede del club nel quartier generale della Continassa, sarà aperta al pubblico gratuitamente e su prenotazione nelle giornate del 3, 6, 7, 8 e 10 dicembre. I visitatori saranno accompagnati dagli stessi ragazzi e atleti protagonisti della mostra. 

Ultimi video

01:34
Domani Bologna-Parma

Il Bologna cerca il ricatto contro il Parma

00:59
Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

01:12
Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

15:29
Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

01:19
La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

03:31
Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

02:26
Espulso Fini, Genoa in inferiorità numerica e sotto 1-0

Espulso Fini, Genoa in inferiorità numerica e sotto 1-0

00:30
Il palo nega la gioia del gol a Maldini, Atalanta-Genoa 1-0

Il palo nega la gioia del gol a Maldini, Atalanta-Genoa 1-0

00:54
Djimsiti la sblocca di testa, Atalanta-Genoa 1-0

Djimsiti la sblocca di testa, Atalanta-Genoa 1-0

00:13
MCH PIZZINO HERTHA-KAISERSLAUTERN 3/12 MCH

Hertha Berlino-Kaiserslautern, succede qualcosa che non avevate mai visto

03:32
OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

01:58
Atalanta, c'è il Genoa

Atalanta, c'è il Genoa

02:06
Questa sera Inter-Venezia

Questa sera Inter-Venezia

00:30
Il Cagliari a Napoli

Il Cagliari a Napoli

01:27
Missione Coppa Italia

Missione Coppa Italia

01:34
Domani Bologna-Parma

Il Bologna cerca il ricatto contro il Parma

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:16
Bocelli protagonista a sorteggi per Mondiali 2026 a Washington
15:08
La Juventus inaugura una mostra dedicata alla squadra paralimpica
14:11
Bologna, Immobile tra i convocati per sfida contro Parma
14:06
Mondiali: Usa farà amichevoli con Belgio, Portogallo e Germania
13:15
Morto Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta