Giornalisti: morto Gianni Melidoni, decano dello sport

E' morto Gianni Melidoni, 90 anni, decano dei giornalisti sportivi e tra le principali firme 'romane' dagli anni '70 fin oltre i '90. Nato a Napoli, era stato assunto a 20 anni al Messaggero di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, e dove rimase per tutta la sua carriera tranne gli ultimi anni, al 'Tempo'. Undici Olimpiadi nel suo cursus, ma soprattutto tanto calcio: racconto' gli scudetti della Lazio di Maestrelli nel '74 e della Roma di Liedholm nell'83, ingaggiando polemiche contro le squadre del Nord e anche nei confronti di Enzo Bearzot, per la mancata convocazione di Roberto Pruzzo al Mondiale '82. Fu anche uno dei volti del successo del Processo di Aldo Biscardi, dove portò la sua verve polemica a difesa delle squadre della Capitale.