Calcio

Giornalisti: morto Gianni Melidoni, decano dello sport

22 Dic 2025 - 09:57
E' morto Gianni Melidoni, 90 anni, decano dei giornalisti sportivi e tra le principali firme 'romane' dagli anni '70 fin oltre i '90. Nato a Napoli, era stato assunto a 20 anni al Messaggero di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, e dove rimase per tutta la sua carriera tranne gli ultimi anni, al 'Tempo'. Undici Olimpiadi nel suo cursus, ma soprattutto tanto calcio: racconto' gli scudetti della Lazio di Maestrelli nel '74 e della Roma di Liedholm nell'83, ingaggiando polemiche contro le squadre del Nord e anche nei confronti di Enzo Bearzot, per la mancata convocazione di Roberto Pruzzo al Mondiale '82. Fu anche uno dei volti del successo del Processo di Aldo Biscardi, dove portò la sua verve polemica a difesa delle squadre della Capitale.

Conte: "Bella la finale, ma conta solo vincere"

Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta

Cagliari-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights

Fiorentina-Udinese 5-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Bologna, Saputo: "Sono molto emozionato, troppo secondo mia moglie"

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

De Silvestri: "Pressione per la finale? È ciò che ci rende vivi"

Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

Italiano: "Non ho toccato la coppa…"

Italiano: "Vinciamo nel nome di Baggio"

Eterno Perisic: il suo gol regala al PSV l'ennesima vittoria in campionato

Politano: "Superati diversi problemi, Italiano è un grande"

Conte: "Bella la finale, ma conta solo vincere"

