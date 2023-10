Verso Inter-Roma: Inzaghi si affida ai titolarissimi dopo la Champions

VERSO INTER-ROMA

Dopo il turnover varato contro il Salisburgo, il tecnico nerazzurro - che non parla alla vigilia - schiererà l'undici tipo contro i giallorossi

Il calcio moderno non dà il tempo di rifiatare. L'Inter, che nel giro di una settimana ha ritrovato la vetta della Serie A e ipotecato la qualificazione agli ottavi di Champions League, è attesa da una sfida importante in campionato ospitando la Roma in un clima arroventato dal ritorno di Lukaku. Simone Inzaghi ha poco tempo a disposizione per preparare la partita, tanto da non parlare nella conferenza della vigilia, ma ha le idee chiare su come affrontare la squadra di Mourinho (squalificato).

Innanzitutto l'obiettivo principale del tecnico nerazzurro è non concentrare tutta l'attenzione su Romelu Lukaku, lasciando ai 70mila di San Siro eventualmente il compito di distrarre il belga anche senza i 31mila fischietti promessi dopo il presunto tradimento estivo. Inzaghi deve andare oltre, deve concentrarsi su tutta la squadra avversaria e trovare il modo efficace per sfruttarne i punti deboli.

Per questo - grazie a una rosa profonda e di qualità superiore - da settimane ormai il tecnico piacentino sta adottando un turnover ragionato, ruotando gli elementi a disposizione e programmando per tempo le scelte. Contro la Roma Simone Inzaghi si affiderà ai titolarissimi dopo il turnover portato avanti con il Salisburgo in Champions League, facendo rientrare dal primo minuto Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram.

La probabile formazione sarà quella tipo per l'Inter: Sommer in porta; Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa; Dumfries e Dimarco sugli esterni con Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu in regia; coppia d'attacco Martinez-Thuram.