Lukaku a San Siro, fischietti vietati per i tifosi dell'Inter: la Curva Nord non ci sta

Prima settantamila, poi cinquantamila a scalare fino ai 31mila fischietti annunciati dai tifosi dell'Inter per accogliere il "traditore" Romelu Lukaku in occasione della sfida contro la Roma. Invece lo scenario è cambiato e nessun fischietto sarà ammesso all'interno del Meazza. Una decisione imposta dall'esterno e non accolta favorevolmente dalla Curva Nord interista: "Ennesimo abuso. La legge non è uguali per tutti" ha postato sul proprio profilo Instagram riferendosi a un precedente a Firenze in cui la cosa non fu vietata.