Verso il Getafe, l'Inter riparte dopo la bufera: oggi possibile faccia a faccia Marotta-Conte

LA RIPRESA

Mai nulla può essere tranquillo e lineare all'Inter. Ecco così che il primo lunedì post campionato, antivigilia della sfida di Europa League contro il Getafe, diventa ad Appiano non tanto, o non solo, il primo step di una campagna europea che mette in gioco un titolo quanto mai importante, ma per forza di cose è anche soprattutto il momento del possibile primo incontro, del primo faccia a faccia, tra Beppe Marotta e Antonio Conte dopo la bufera di sabato scorso. L'Inter insomma prova a raccogliere i cocci post-Bergamo (paradossale esito di una serata che ha permesso di chiudere il campionato al secondo posto con una prestazione superlativa di fronte all'ottima Atalanta) e a concentrarsi sulle questioni di campo ma non può scrollarsi di dosso le tossine di uno scontro aperto dal tecnico che, bene che vada, può portare ora solo ad una tregua armata.

Nella giornata di domenica Beppe Marotta ha avuto modo di relazionare Steven Zhang, confrontandosi con una proprietà decisamente risentita per le uscite di Conte. Amministratore delegato e presidente concordano sul fatto che l'esonero non è ipotesi plausibile ma hanno comunque vagliato un piano di emergenza per non farsi trovare impreparati di fronte a una mossa unilaterale del tecnico. La situazione volge verso una tregua armata che con tutta probabilità verrà sancita già oggi alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina con il primo incontro tra Marotta e Conte: l'ad ribadirà all'allenatore che Suning continua a puntare su di lui ma non è disposta a tollerare altre uscite pubbliche tanto violente come quella di Bergamo. Ciò non significa che non ci sia la disponibilità di andare incontro alle richieste dello stesso Conte ma da entrambe le parti sarà opportuno smussare angoli e abbassare i toni. Il colloquio diretto richiesto da Conte con il presidente ci sarà, ma solo a Europa League conclusa, tutti si augurano nel modo migliore possibile, con un successo che potrebbe riportare il sereno in un cielo al momento plumbeo. Le chances di ripartire assieme a settembre non sono alte, ma la frattura è considerata ancora sanabile. A patto che ognuno faccia la propria parte.