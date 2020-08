Inter-Conte, alta tensione ma la frattura non è insanabile

Parole pesanti, un attacco diretto alla società arrivato qualche minuto dopo la bella vittoria sull'Atalanta delle meraviglie e dopo la conquista di un secondo posto a una lunghezza dalla Juve campione d'Italia. Il giorno dopo in casa Inter è il giorno del silenzio, ma le dichiarazioni di Antonio Conte sono state troppo eclatanti e troppo nette per non lasciare evidenti strascichi nell'ambiente: la situazione tra il tecnico nerazzurro e la società è molto tesa. Cosa succederà adesso? Nell'immediato nulla, visto che alle porte c'è una partita da vincere e poi un trofeo da cercare di mettere in bacheca. Poi sarà il tempo dei confronti: tensione altissima ma niente è già deciso, la frattura tra Conte e il club è profonda ma non è insanabile. Il margine per recuperare la situazione esiste ancora ma non si può escludere che la storia finisca dopo un solo anno. Servirà un confronto, di persona o a distanza, con la famiglia Zhang. Per trovare la soluzione e ripartire in nome di un obiettivo comune.