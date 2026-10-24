INTER

Solo due assist per l'MVP dell'ultima Serie A, Dimarco non incide più: cosa succede all'azzurro

Federico Dimarco sembra lontano parente di quello che divorava la Serie A l'anno scorso. Che soffra il boom di Carlos Augusto? Analizziamo il momento del 32 nerazzurro

24 Ott 2026 - 13:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le gerarchie vanno capovolgendosi tra le mura di Appiano Gentile. Probabilmente, già a partire dal match dell'ora di pranzo contro la Fiorentina. Riavvolgendo il nastro a quanto accadeva nel maggio scorso, viene quasi da non crederci.

Passata la paura di un altro passo falso in Champions, l'Inter si presenterà a San Siro per affrontare la Viola di Vanoli. E il probabile undici, a circa 24 ore dal fischio d'inizio, vede Carlos Augusto in vantaggio su Federico Dimarco

Leggi anche

Jones scalpita: "L'Inter come il Liverpool: il divario in Europa non è così ampio"

Un distacco che è specchio del momento opposto vissuto dai due esterni. Eppure, c'era chi pensava che il brasiliano si fosse ormai omologato al ruolo di vice-Bastoni. E, solo all'occorrenza, preposto a calcare le zolle calpestate dal ragazzo cresciuto in Curva Nord. Tutto cambia, in pochi mesi. E lo sa lo stesso Dimarco. Dopo il triplice assist servito lo scorso 8 febbraio contro il Sassuolo, interpellato su un'ipotetica graduatoria dei migliori quinti, il mancino ci andò coi piedi di piombo: "Se tutto va bene sei un fenomeno, altrimenti sei scarso". 

Lungi da chiunque mettere in discussione il valore del classe 1997. Ma allo stato attuale il più incisivo tra i due è inconfutabilmente il brasiliano, che ha all'attivo quattro gol e due assist in 438 minuti disputati. Venti in meno del dirimpettaio, che non segna dall'ultima giornata dello scorso campionato e ha piazzato lo stesso numero di passaggi decisivi. 

Che fine ha fatto il calciatore più determinante della passata Serie A, conclusa con il record di inviti a rete (18) e otto marcature? Il presupposto è elementare. È proibitivo chiedere a Dimarco di ripetere la stagione della vita. Annata in cui, oltretutto, anche la condizione fisica gli ha strizzato l'occhio. Nessun particolare acciacco, nel 25/26. Viceversa, tra Real Madrid e Udinese, a settembre, Federico ha calpestato il terreno di gioco per soli venti giri di lancette a causa di una lieve distorsione al ginocchio.

Leggi anche

Altro ko: Luis Henrique si aggiunge a Stones, Pavard, Jones e Lautaro. Emergenza e scelte forzate per Chivu

Presumibilmente, la lucidità è venuta un pizzico meno anche per la necessità, al principio di una stagione lunga, di tirare i remi in barca. Magari, in modo da preservarsi per il rush finale. Il pedigree di Dimarco può essere un indizio. Tenendo conto della circostanza attuale, quindi con sette gare di Serie A e tre di Champions messe alle spalle, l'esterno raramente è partito schiacciando il piede sull'acceleratore dal suo ritorno all'Inter nel 2021. Il bottino più brillante è, tanto per cambiare, quello messo in cascina l'anno scorso (due reti e tre assist). Con l'oste di Porta Romana, i conti meglio farli alla fine.

Ad averne, per di più, di problemi del genere. Chivu si gode la sua fascia mancina. Se non c'è uno, c'è l'altro. E niente vieta di schierarli contestualmente. Per il brasiliano, sganciarsi non è un problema. Quanto si è visto appena tre giorni fa ne è la riprova. D'altronde, con Dimarco che talvolta tende ad accentrarsi per giocare da simil regista offensivo, Carlos può allargarsi e sfruttare lo spazio liberato dal collega. 

Leggi anche

Thuram riposa... a Venezia: senza il capitano, Chivu chiede gli straordinari a Tikus

Il sogno sarebbe stato vederli entrambi con la casacca azzurra, portandoli a sprintare per accaparrarsi il posto anche a Coverciano. Mancini aveva messo l'ex Monza nei radar per un trasferimento alla Romano. Tentativo senza successo, in quanto il 30 nerazzurro detiene già quattro presenze con la Seleçao. Certo, il Mondiale da cui è stato escluso fatica a essere digerito. Proprio per riottenere la convocazione di Ancelotti, Carlos sfreccia e segna. Ma guai a dare per morto Dimarco, anch'egli bramoso di riscatto con l'Italia.

inter
federico dimarco

Ultimi video

01:28
MCH STOCCARDA-BORUSSIA M. MCH

La doppietta di Demirovic non basta allo Stoccarda: 3-2 M'glabach grazie al 2008 Mohya

01:36
CR7 e il record di gol

CR7 e il record di gol

01:44
Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

01:03
Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

01:29
Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

01:16
Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

01:32
Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

01:57
Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

01:43
Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

01:39
Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

01:46
Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

02:15
Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

00:29
DICH MOURINHO E LA BARBA DICH

Mou e il siparietto sulla barba di conferenza: "Non ditemi che sono orribile, altrimenti..."

01:04
DICH MOURINHO SU ARBITRO CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho e il Clasico: “Arbitro? L’importante è che siano rispettate le regole…”

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

01:28
MCH STOCCARDA-BORUSSIA M. MCH

La doppietta di Demirovic non basta allo Stoccarda: 3-2 M'glabach grazie al 2008 Mohya

I più visti di Inter

Inter-Shakhtar, Bastoni prende due gialli in due minuti e viene espulso: le immagini

Un Biscione per i 120 anni: l'anticipazione sulla maglia Inter 2027/28 | FOTO

Carlos Augusto colpisce ancora, Pepo Martinez dà ragione a Chivu. Bastoni, rosso e bocciatura netta

Altro ko: Luis Henrique si aggiunge a Stones, Pavard, Jones e Lautaro. Emergenza e scelte forzate per Chivu

Inter, 3 punti fondamentali. Ma la versione Champions dei nerazzurri è ancora da sistemare

Jones scalpita: "L'Inter come il Liverpool: il divario in Europa non è così ampio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:42
Milan a pezzi per la trasferta di Udine: Amorim perde anche Rabiot, Moreira e Gila per infortunio
14:28
Lecce, Di Francesco: "Con la Juve si può vincere, giochiamo per sognare"
12:12
Lecce, per Ilic necessario l'intervento chirurgico
11:14
Schmid: "Frosinone, 1% possibilità di Europa. Raimondo ha la stessa fiducia di CR7"
10:55
Malagò: "Quinto Mondiale, sognare non costa nulla. Tifo Roma e non nascondo la mia fede"