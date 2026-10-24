Solo due assist per l'MVP dell'ultima Serie A, Dimarco non incide più: cosa succede all'azzurro

Che fine ha fatto il calciatore più determinante della passata Serie A, conclusa con il record di inviti a rete (18) e otto marcature? Il presupposto è elementare. È proibitivo chiedere a Dimarco di ripetere la stagione della vita. Annata in cui, oltretutto, anche la condizione fisica gli ha strizzato l'occhio. Nessun particolare acciacco, nel 25/26. Viceversa, tra Real Madrid e Udinese, a settembre, Federico ha calpestato il terreno di gioco per soli venti giri di lancette a causa di una lieve distorsione al ginocchio.