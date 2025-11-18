Inter: Dumfries, il problema alla caviglia persiste. Per il derby si scalda Carlos Augusto

Sulla carta Chivu ha tre opzioni per ovviare alla possibile assenza di Dumfries: Carlos Augusto, Luis Henrique e Darmian. L'ex Monza parte nettamente davanti ai due compagni e ha già sostituito Dumfries per una quarantina di minuti contro la Lazio. Dalla sua anche la grande duttilità, visto che può anche giocare sia sulla fascia opposta (la sua naturale) che come braccetto sinistro nella difesa a tre. Pochissime le speranze per Luis Henrique che non convince appieno e sta pagando a caro prezzo il passaggio dalla Ligue 1 alla Serie A. Darmian, invece, dovrebbe tornare a disposizione dopo il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ma non ha sufficiente benzina per scendere in campo dal 1' in una partita di tale importanza.