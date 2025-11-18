Inter: Dumfries, il problema alla caviglia persiste. Per il derby si scalda Carlos Augusto

Con Darmian pronto al massimo per la panchina e Luis Henrique bocciato, il brasiliano è il favoritodi Andrea Ghislandi
© Getty Images
L'Inter si avvicina al derby con il Milan in programma domenica sera con un grosso punto interrogativo: Denzel Dumfries. Il terzino, rientrato in Italia per quello che sembrava un lieve fastidio alla caviglia, non ha ancora recuperato del tutto e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno in vista del derby. La cosa certa è che se l'olandese non dovesse essere al 100% non verranno corsi rischi per evitare che l'infortunio peggiori con il rischio di perdere il calciatore per diverse settimane. Settimana prossima, poi, c'è anche la difficile trasferta di Madrid contro l'Atletico: in caso di vittoria Lautaro e compagni sarebbero praticamente qualificati per gli ottavi di Champions League.
Sulla carta Chivu ha tre opzioni per ovviare alla possibile assenza di Dumfries: Carlos Augusto, Luis Henrique e Darmian. L'ex Monza parte nettamente davanti ai due compagni e ha già sostituito Dumfries per una quarantina di minuti contro la Lazio. Dalla sua anche la grande duttilità, visto che può anche giocare sia sulla fascia opposta (la sua naturale) che come braccetto sinistro nella difesa a tre. Pochissime le speranze per Luis Henrique che non convince appieno e sta pagando a caro prezzo il passaggio dalla Ligue 1 alla Serie A. Darmian, invece, dovrebbe tornare a disposizione dopo il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ma non ha sufficiente benzina per scendere in campo dal 1' in una partita di tale importanza.
Non desta particolari preoccupazioni Piotr Zielinski, autore del gol decisivo con cui la Polonia ha battuto Malta, ma sarà da valutare al ritorno ad Appiano dopo che lui stesso ha dichiarato nel post-partita di avvertire dolori al polpaccio e la parte bassa della schiena. Il polacco si gioca con Sucic il posto a centrocampo al fianco di Calhanoglu e Barella.