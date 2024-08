Ultimo test pre-campionato contro il Chelsea: Inzaghi senza Calha e Lautaro

INTER

Sfida di cartello per i nerazzurri a pochi giorni dall'inizio del campionato: Inzaghi senza Calhanoglu e Lautaro Martinez

Ultimo test precampionato per l'Inter. Questo pomeriggio, alle 16, i nerazzurri di Inzaghi sfideranno il nuovo Chelsea di Enzo Maresca a Stamford Bridge. Un esame importante per la squadra nerazzurra, che in questo campionato ha avuto alti e bassi dal punto di vista dei risultati: due vittorie (Pergolettese e Las Palmas), un pareggio (con il Pisa) e una sconfitta (con l'Al-Ittihad). In occasione della sfida con i Blues, Inzaghi dovrà fare i conti anche con l'infermeria: oltre a Taremi, Arnautovic, De Vrij e Zielinski, non prenderanno parte alla sfida anche Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Il turco è alle prese con un leggero risentimento muscolare e il club nerazzurro ha preferito tenerlo a riposo evitandogli la trasferta di Londra. Preservato anche capitan Lautaro Martinez, che ha cominciato la preparazione qualche giorno fa e non verrà rischiato. Taremi e Arnautovic stanno meglio e dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo a metà della prossima settimana per essere poi disponibili alla prima di campionato con il Genoa. Mentre per De Vrij e Zielinski bisognerà aspettare qualche giorno in più, ma gli infortuni non preoccupano più di tanto. Vedi anche inter Inter, Marotta: "Regaliamoci la Champions, l'ultimo scudetto ne vale 10"

Contro il Chelsea, dunque, spazio ai titolari per consolidare ancora di più il gruppo. In difesa torneranno i titolarissimi: Pavard, Acerbi e Bastoni partiranno dall'inizio, con Bisseck che scalpita per una maglia al posto del francese. A centrocampo, Asllani giocherà in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Coppia obbligata in attacco con Correa che affiancherà Thuram.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Gusto; Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu.

Allenatore: Maresca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.