Inter, sollievo per De Vrij: escluse lesioni alla coscia sinistra

GLI ESAMI

Il difensore olandese si è fermato durante l'amichevole con l'Al Ittihad. Le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni

Nuovo infortunio nella calda estate dell'Inter. Durante l'amichevole con l'Al Ittihad si è fermato Stefan De Vrij per un problema muscolare che ha spaventato tanto il giocatore quanto il tecnico Inzaghi. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'olandese però hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a entrambi escludendo lesioni sottolineando invece un "risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra".

Le condizioni del giocatore - che resta in forte dubbio per l'esordio in campionato col Genoa - verranno valutate con il passare dei giorni anche se il peggio è stato scongiurato.