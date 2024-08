Affaticamento muscolare: Calhanoglu salta l'amichevole con il Chelsea

INTER

Il turco lasciato precauzionalmente a riposo. La sua presenza in campionato contro il Genoa non dovrebbe essere in dubbio

Diciamo che l'estate non è propriamente filata via liscia, anche se in fondo trattasi solo di problemini marginali. Dopo Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij, l'Inter deve però fare i conti con un altro piccolo stop. Precauzionale, stavolta, quindi nulla che possa preoccupare in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa di settimana prossima. Hakan Calhanoglu, in ogni caso, non partirà alla volta di Londra dove i nerazzurri affronteranno domenica l'ultima amichevole pre-campionato contro il Chelsea. Il turco è alle prese con un leggero risentimento che, visto l'andazzo, in casa Inter hanno preso sufficientemente sul serio tanto da tenerlo a riposo.

Il tutto all'alba di una settimana che riporterà i campioni d'Italia in campo e con un mercato ancora da sbloccare per regalare a Inzaghi i ritocchi chiesti e considerati necessari. Arnautovic è diventato un nodo non semplice da districare, così come Correa. Entrambi non vogliono scendere dalla barca, ma per entrambi, in realtà, si proverà a cercare una sistemazione fino all'ultimo giorno di mercato. Anche perché le uscite permetterebbero entrate e con una stagione particolarmente intensa come quella che sta per cominciare, qualcosa serve ancora. Oaktree permettendo.

Vedi anche inter Inter, sollievo per De Vrij: escluse lesioni alla coscia sinistra