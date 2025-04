Tra triplete o zeru tituli, il dilemma della scelta attanaglia l'Inter

Parafrasando uno slogan ormai divenuto celebre, per l'Inter oggi più che mai si tratta di oscillare tra sogni e solide realtà. Dopo la sconfitta di Bologna è vero che lo scudetto è tutt'altro che perso ma, nei fatti, pure la terza competizione è tornata in bilico: il piccolo vantaggio in Serie A si è eroso tanto che, si chiudesse oggi il campionato, ci sarebbe lo spareggio col Napoli: in Champions League ovviamente si parte da 0-0 contro il Barcellona; e in Coppa Italia è tutto aperto, l'andata con il Milan era finito 1-1.