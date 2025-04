Serie A, Bologna-Inter 1-0: Orsolini riapre la corsa scudetto e rilancia le ambizioni Champions dei rossoblù

Il Bologna ha battuto l’Inter in Serie A per la prima volta dal 26 febbraio 2023 (1-0 anche in quel caso in un match casalingo); questo inoltre è il primo successo contro i nerazzurri nelle gare disputate il giorno di Pasqua in Serie A dal 17 aprile 1960 (1-0).

L’Inter è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più partite di Serie A disputate il giorno di Pasqua (tre); per i rossoblù quello odierno è il primo successo nelle gare di questo tipo nel torneo dal 10 aprile 1977 (1-0 interno contro il Perugia).

Riccardo Orsolini ha segnato 12 gol in questo campionato e l’ultimo giocatore italiano che ha realizzato più reti in una stagione di Serie A con il Bologna è stato Alberto Gilardino, nel 2012/13 (13).

Il Bologna ha vinto sette delle ultime otto gare interne di Serie A (1N) dopo che aveva vinto solo tre delle 12 precedenti (8N, 1P).

Il Bologna è la squadra contro cui l’Inter ha perso più gare di Serie A giocate il giorno di Pasqua (tre); per i nerazzurri questo è il primo ko nel giorno di Pasqua nel torneo dal 18 aprile 1976 (0-2, in trasferta contro l’Ascoli).

L’Inter ha perso tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1V, 2N), tante sconfitte esterne quante nelle precedenti 37 (27V, 7N).

Il Bologna ha trovato la rete per 13 incontri casalinghi di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1942/43 (13 anche in quel caso).

Bologna e Inter sono le due squadre che hanno giocato più volte nel giorno di Pasqua in A (40 per entrambe).

Francesco Acerbi ha giocato oggi la 400a partita in Serie A mentre 300a presenza nella competizione per Nicolò Barella.

Federico Dimarco ha giocato oggi la sua 200a gara in Serie A.

L’Inter ha chiuso una gara di Serie A con un solo tiro in porta effettuato per la prima volta dallo scorso 1 marzo (v Napoli).