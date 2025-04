Inter-Napoli a pari punti e negli scontri diretti: dove si giocherebbe lo spareggio? Il regolamento

Con la vittoria del Napoli a Monza e l'aggancio all'Inter in classifica, diventa sempre più concreta la possibilità che a fine stagione le due squadre possano chiudere il campionato a pari punti e quindi disputare lo spareggio per decretare la squadra campione d'Italia. Ma dove si giocherebbe l'eventuale spareggio scudetto? Il regolamento dice che si dovrebbe giocare in casa della squadra che ha gli scontri diretti a favore, ma Inter e Napoli sono in perfetto equilibrio avendo pareggiato 1-1 entrambe le sfide stagionali e quindi nel caso in cui chiudessero a pari punti, si dovrebbero considerare altri fattori per decretare la squadra di casa: differenza reti negli scontri diretti, differenza reti nell'intero campionato, gol fatti nell'intero campionato, sorteggio.