Tiki Taka, scontro Valenti-Zampini dopo le parole di Steven Zhang

Lo sfogo social di Steven Zhang arriva durante la diretta di Tiki Taka e provoca ovviamente la reazione di due opinionisti sanguigni come Ciccio Valenti, dalla parte dell'Inter, e Massimo Zampini, dalla parte della Juventus. Parte il primo: "Perché era tutto deciso per le porte chiuse e poi Juventus-Inter è stata rinviata? Zhang sta parlando alla Lega, non alla Juve: hai la coda di paglia? Apri e chiudi le porte degli stadi così? Ora si deve andare oltre il calcio, c'è un'emergenza sanitaria". Zampini risponde: "Zhang parla in modi inaccettabili, voleva solo le porte chiuse, bisogna calmare i toni. Prima parlavi di due società, l'Inter e... chi? Ti spiego perché Juve-Inter è stata rinviata: si sperava che si potesse giocare a porte aperte se scadevano le limitazioni per il coronavirus". Alla fine arriva l'abbraccio, chiamato da Pardo.