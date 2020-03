Inter, Zhang attacca Dal Pino e la Lega: "Vergogna, siete dei pagliacci"

AFFONDO SOCIAL

Dopo i recenti sviluppi sulle modifiche al calendario di Serie A, il presidente dell'Inter Steven Zhang entra duro sul presidente della Lega Paolo Dal Pino. "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto". "24 ore, 48 ore, sette giorni e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e competizione leale? Sì, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou - ha aggiunto -. E’ tempo che ti alzi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020".

Vedi anche Calcio Recuperi Serie A, la Lega propone 7-8-9 marzo: Inter contraria Un attacco durissimo alla Lega e al suo presidente, subito rimbalzato sui social e destinato a far molto rumore sia per i contenuti, sia per i toni. "Tutti nel mondo: non importa se interisti o juventini o non tifosi - ha proseguito Zhang -. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società".



L'AFFONDO DI ZHANG