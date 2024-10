Inter, chi è Thomas Berenbruch: il centrocampista classe 2005 convocato con la Roma

Berenbruch, il cui cognome tradisce le origini (del padre) austro-tedesche, ha iniziato con l'Olginatese poi è passato al Renate e di qui all'Inter Primavera. Nato attaccante esterno, si è sempre più accentrato stando sempre vicino alle punte per poi essere impiegato in nerazzurro come mezzala nel 4-3-3. Il 19enne si segnala per la capacità di ripartire con rapidità e trovare lo spazio per gli inserimenti oltre alla buona tecnica che gli consente di spiccare nel dribbling per poi servire assist o segnare (l'anno scorso 11 reti, quest'anno è già a 5 in nove presenze).