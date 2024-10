Inter tra Roma, Young Boys e Juve: staffetta Barella-Frattesi in mediana

L'Inter si prepara ad affrontare il prossimo tour de force tra campionato e Champions con qualche dubbio e difficoltà a centrocampo. Inzaghi ha recuperato Barella, ma dopo il ko di Zielinski e i problemi fisici rimediati da Asllani in nazionale non ha ancora deciso come gestire il rientro dell'ex Cagliari in termini di minutaggio. Al momento l'impressione è che Nicolò sia in vantaggio su Frattesi per una maglia da titolare contro la Roma, con l'ex Sassuolo pronto a dargli il cambio durante il match e a candidarsi invece per un posto dall'inizio contro lo Young Boys.