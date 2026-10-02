Amichevoli, Juve sotto con la Cremonese nel primo tempo

A sorpresa, la Juventus è sotto al termine del primo tempo nell'amichevole che si sta giocando alla Continassa contro la Cremonese. A decidere finora è il gol realizzato al 12' da Bonazzoli su assist del talento bianconero, ora in prestito ai grigiorossi, Adin Licina. Poche occasioni per la squadra di Spalletti, salvata due volte da altrettanti grandi parate di Pinsoglio.