Inter, il calendario è fitto ma è un assist per la fuga in vetta alla Serie A

Dopo la ‘settimana bianca’ concessa da Chivu ai suoi giocatori, l’Inter lunedì è tornata a lavorare ad Appiano Gentile per prepararsi alla ripresa del campionato e il tecnico pensa già a come dosare le forze per il primo tour de force della stagione. Cinque partite di campionato e due di Champions League, il calendario di ottobre è fittissimo ma... è anche un assist per mettersi alle spalle tutte le altre big perché sulla carta (almeno sulla carta) derby in trasferta a parte tutte le altre partite sono ampiamente alla portata.
Prima della notte di Halloween (MIlan-Inter) in campionato ci saranno quattro partite con squadre che oggi sono tra le 15esima e l'ultima posizione della classifica (Parma, Bologna, Fiorentina, e Venezia) e tre di queste hanno già esonerato il proprio allenatore, compreso il Parma che sarà l'avversario dei nerazzurri alla ripresa, sabato 10 a San Siro. Certo, in mezzo ci sarà la Champions, ma il Bruges dell'ex Sommer e lo Shakhtar (seconda e terza fascia) non fanno paura, specialmente se affrontate a San Siro, dove i nerazzurri giocheranno quattro delle sette partite di ottobre.
Il calendario, seppur intasato, sorride ai nerazzurri, che dovranno sfruttare l'occasione se vogliono prendere già in autunno un buon vantaggio sulle altre pretendenti alla vetta della classifica.
Il calendario della Roma: Como in trasferta, Real Madrid, Genoa e Slovan Bratislava all'Olimpico, poi Napoli al Maradona, Cagliari e Udinese in trasferta.
Il calendario della Lazio: Monza, Parma e Cagliari in casa, Juventus e Sassuolo fuori.
Il calendario del Milan: Sassuolo, Salisburgo, Bournemouth e Udinese in trasferta, Atalanta, Bologna e Inter in casa.
Il calendario della Juve: Cagliari e Celta Vigo in trasferta, poi Lazio e Rennes a Torino e poi Lecce e Genoa fuori prima di ospitare il Napoli.
Il calendario del Como: Roma, Manchester United, Sassuolo e Venezia al Sinigaglia, Feyenoord, Fiorentina e Torino in trasferta.
Il calendario del Napoli: Frosinone, Bodo Glimt e Roma al Maradona, Villarreal, Venezia, Monza e Juventus in trasferta.