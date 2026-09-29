Inter, il calendario è fitto ma è un assist per la fuga in vetta alla Serie A

Il calendario della Roma: Como in trasferta, Real Madrid, Genoa e Slovan Bratislava all'Olimpico, poi Napoli al Maradona, Cagliari e Udinese in trasferta.

Il calendario della Lazio: Monza, Parma e Cagliari in casa, Juventus e Sassuolo fuori.

Il calendario del Milan: Sassuolo, Salisburgo, Bournemouth e Udinese in trasferta, Atalanta, Bologna e Inter in casa.

Il calendario della Juve: Cagliari e Celta Vigo in trasferta, poi Lazio e Rennes a Torino e poi Lecce e Genoa fuori prima di ospitare il Napoli.

Il calendario del Como: Roma, Manchester United, Sassuolo e Venezia al Sinigaglia, Feyenoord, Fiorentina e Torino in trasferta.

Il calendario del Napoli: Frosinone, Bodo Glimt e Roma al Maradona, Villarreal, Venezia, Monza e Juventus in trasferta.