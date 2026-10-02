Caso Manchester City, la nota della FA: "A rischio l'integrità del calcio. Valutiamo"

La Football Association è scesa in campo con una nota ufficiale dopo il verdetto della Commissione Indipendente, che ha ritenuto il Manchester City colpevole di gravi violazioni del Fair Play Finanziario e della mancata collaborazione nelle indagini per nove stagioni tra il 2009 e il 2018.
La Federcalcio inglese ha sottolineato l'impatto devastante della sentenza per il movimento sportivo d'oltremanica, affermando che "la decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l’integrità del calcio" e precisando che le istituzioni stanno "valutando attentamente questa decisione e le sue implicazioni e adotteremo i provvedimenti necessari".