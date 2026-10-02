Caso Manchester City, la nota della FA: "A rischio l'integrità del calcio. Valutiamo"

La Federcalcio inglese ha sottolineato l'impatto devastante della sentenza per il movimento sportivo d'oltremanica, affermando che "la decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l’integrità del calcio" e precisando che le istituzioni stanno "valutando attentamente questa decisione e le sue implicazioni e adotteremo i provvedimenti necessari".