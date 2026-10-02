Ascoli, ufficiale l'arrivo del difensore Lorenzo Venuti

Il club bianconero si rinforza in difesa 

02 Ott 2026 - 13:03
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 Lorenzo Venuti © Getty Images

 Lorenzo Venuti © Getty Images

L'Ascoli ha ufficializzato l'ingaggio di Lorenzo Venuti, che ha sottoscritto un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2027. 

Classe 1995 e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Venuti porta all'Ascoli una solida esperienza maturata tra Serie A, Serie B e competizioni europee: ha militato tra le file del Brescia, del Benevento, con cui ha conquistato una storica promozione in massima serie, della Fiorentina, e, nelle ultime stagioni, della Sampdoria. Il difensore, già aggregato al gruppo da diversi giorni, indosserà la maglia numero 5. 

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