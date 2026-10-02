Ascoli, ufficiale l'arrivo del difensore Lorenzo Venuti

Classe 1995 e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Venuti porta all'Ascoli una solida esperienza maturata tra Serie A, Serie B e competizioni europee: ha militato tra le file del Brescia, del Benevento, con cui ha conquistato una storica promozione in massima serie, della Fiorentina, e, nelle ultime stagioni, della Sampdoria. Il difensore, già aggregato al gruppo da diversi giorni, indosserà la maglia numero 5.