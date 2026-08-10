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"Stessa voglia, stessa ambizione": Lautaro già scalpita per il debutto. Niente Betis per Stones

Chivu potrebbe decidere di portare il capitano e Thuram in panchina con il Monza. A Ferragosto ultimo test

10 Ago 2026 - 10:51
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"Felice di essere tornato. Per il nono anno con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre". Primo giorno di allenamento ad Appiano per Lautaro Martinez (così come per Thuram e il nuovo arrivato John Stones) dopo il Mondiale e le vacanze con la famiglia e il capitano nerazzurro (quarta stagione con la fascia al braccio) è più carico che mai. La fame di gol e di vittorie, dopo 376 presenze e 175 gol che lo mettono sul terzo gradino del podio dei migliori marcatori della storia del club dietro Meazza (284) e Spillo Altobelli (209) è inesauribile per il Toro. "Lautaro e Thuram alla prima? Niente rischi", aveva detto Chivu alla vigilia del primo derby della stagione a Perth, in Australia, salvo poi 'correggere' il tiro dopo la vittoria sulla Juve. "Avrò tempo per osservarli al lavoro, poi vedremo quelle che saranno le nostre scelte".

In fondo saranno soltanto due settimane di preparazione prima dell'esordio in campionato di sabato 22 a San Siro contro il Monza. Lautaro già scalpita. Il tecnico nerazzurro potrebbe comunque portare la ThuLa in panchina ed eventualmente farli entrare per un breve spezzone di gara. Dopo il rientro dalla tournée tra Hong Hong Kong e Perth, la squadra al completo tornerà ad allenarsi mercoledì e tornerà in campo a Ferragosto, quando alle 19.30 scenderà in campo a Bari contro il Betis. Niente debutto di Stones, ci sarà Akanji, reduce dal Mondiale che aveva già iniziato a lavorare alla Pinetina da qualche giorno.

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