Inter, Steven Zhang: "Orgoglioso della squadra"

Steven Zhang fa i complimenti all'Inter nonostante la sconfitta in finale di Champions League: "Sono veramente orgoglioso della squadra, dei giocatori, dello staff, di tutti. Eravamo dati per sfavoriti da tutti ma la partita ha dimostrato che sappiamo giocare al livello del Manchester City, a cui faccio i complimenti". Il presidente nerazzurro, parlando a Canale 5 dopo il match, continua: "Questo deve essere un punto di ripartenza per fare meglio in futuro e costruire una squadra che possa tornare in finale di Champions. Abbiamo la capacità di fare grandi cose, anche in ottica futura: il nostro progetto è molto chiaro e lavoriamo ogni giorno per migliorare e crescere".