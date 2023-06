Inter, Dimarco: "Meritavamo di più ma è un secondo posto che vale tanto"

QUI INTER

Il terzino nerazzurro: "Abbiamo fatto un grande percorso dando il massimo"

"Questa squadra merita tanto e anche stasera meritava di più. Siamo contenti perché abbiamo dato il massimo facendo un grande percorso". Federico Dimarco elogia la sua Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. "Stasera abbiamo incontrato una squadra forte, noi abbiamo fatto un secondo posto che vale tanto perché questo gruppo ha dato tutto - ha detto ancora il terzino nerazzurro - Dispiace aver perso la partita più importante".

Vedi anche Champions League Champions, Manchester City-Inter 1-0: Guardiola è Campione d'Europa

"Il City è stato costruito per vincere la Champions, noi ce la siamo giocata alla pari ma il pallone non è entrato e un gol cambia la partita - ha detto ancora Dimarco - Siamo dispiaciuti, ma sono orgoglioso del gruppo perché ha dato il 120%. Per quello che abbiamo fatto in Champions deve essere un punto di partenza e non di arrivo".

"Abbiamo fatto una gran partita, siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto chiare occasioni da gol e se non segni non riesci a vincere. Sono contento per il sacrificio e lo sforzo della squadra, se lavoreremo così torneremo a questi livelli e la prossima volta vinceremo". Parole del portiere dell'Inter Onana. "Cosa ho detto a Lautaro Martinez? Che il calcio è duro e ingiusto ma non dobbiamo guardare il singolo episodio. Avremmo meritato la vittoria, ma torneremo in finale e vinceremo". Sul futuro: "Sono contento qui poi a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con l'Inter, ho ottimi rapporti con loro e sono a loro disposizione. Farò quello che mi diranno".