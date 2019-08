Sprint finale Inter-Dzeko, l'agente va dai nerazzurri

Il nome di Edin Dzeko torna a essere quello più caldo per l'attacco dell'Inter. L'agente del bomber bosniaco Silvano Martina, infatti, è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi nella sede dei nerazzurri. Visita che può essere vista come un'accelerazione dell'affare perché Antonio Conte non può più aspettare. Trattativa che resta complicata perché, al momento, manca ancora l'accordo con la Roma che da mesi non si smuove dalla richiesta di 20 milioni di euro, mentre Marotta è salito da 12 a 15. Situazione ancora tutta da decifrare e anche Dzeko vuole capire al più presto il suo futuro. Lui ha l'accordo totale da due mesi con i nerazzurri, ma dopo un ottimo inizio di precampionato starebbe valutando anche l'idea di rimanere nella Capitale, spinto anche dalla moglie. Partita che si gioca su due fronti perché i giallorossi, prima di dare l'ok al trasferimento, devono trovare il sostituto e la cosa sta andando per le lunghe. Llorente è l'ultima idea, ma ancora la fumata bianca è lontana. Silvano Martina in queste ore sta proprio capendo il futuro del suo assistito. Le strade sono due: Inter o rinnovo del contratto con la Roma. Molto dipenderà da Marotta che nei prossimi giorni dovrà cercare di accorciare le distanze con i giallorossi.