Icardi, consiglio da Maxi Lopez: "La cosa giusta è lasciare l'Inter"

"La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare". Il consiglio a Maurito arriva da chi non ti aspetti: l'ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez, mette da parte le questioni personali e dà un suggerimento professionale all'attaccante dell'Inter . "Penso che uno quando ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, trova un altro progetto e si riparte, anche se, quando un giocatore gioca per tanti anni in una squadra, è difficile lasciarla", ha proseguito Maxi ai microfoni di Radio Sportiva.