Spillo fa 70: "Inter, impacchettami il derby! Che amarezza la cessione alla Juve. Lautaro super già così e non serve che rida"

Racconti ai più giovani che giocatore era Altobelli?

Prima di tutto avevo una grande passione e ho fatto molti sacrifici. Dopo Sonnino sono andato a Latina in Serie C, poi da solo a Brescia quando avevo 15-16 anni. Sono stati anni difficili, ma i miei genitori hanno capito il mio amore per il calcio e mi hanno lasciato andare. Il calcio mi teneva occupato tutto il giorno ma non ho mai pensato di diventare un campione. Ero un attaccante che sapeva giocare di destro, di sinistro ma soprattutto ero molto bravo nel gioco aereo. Avevo un po’ tutte le qualità per diventare un buon giocatore.



Diciassette anni di carriera, tanti gol e grandi soddisfazioni: qual è stata la gioia più grande?

La vittoria del Mondiale del 1982, quando ho segnato il terzo gol in finale. A quel punto il Presidente della Repubblica Pertini disse “Adesso non ci prendono più” e aveva ragione.