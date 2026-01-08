Como, Fabregas verso il Bologna: "Test importante, ma non parliamo di Europa"

© IPA
A due giorni dalla sfida in Serie A col Bologna, Cesc Fabregas avvisa il suo Como, reduce da tre vittorie di fila, ultima quella in casa del Pisa: "Sfideremo un allenatore come Italiano che mi piace tanto e una grandissima squadra, con tanti giocatori allo stesso livello. Per noi è un test importante, ma non in questo momento non ha senso parlare di Europa. Sono parole che porta via il vento a questo punto della stagione".
Il Como al sesto posto è fastidioso per le rivali? "Siamo concentrati su quello che vogliamo fare. La gente può parlare e noi ci dobbiamo abituare, ho visto critiche a Messi e Maradona..quindi è normale che critichino me e la squadra. Dobbiamo saper gestire le opinioni esterne".
Grandi elogi per Caqueret e Douvikas, mentre col Bologna non ci sarà Addai: "Si è infortunato di nuovo, serviranno 2 o 3 settimane in più per rivederlo in campo, potrebbe rientrare anche dopo Diao. Ramon sarà assente per squalifica, mentre rientra Diego Carlos"