Calcio

Como, Fabregas verso il Bologna: "Test importante, ma non parliamo di Europa"

08 Gen 2026 - 16:41
A due giorni dalla sfida in Serie A col Bologna, Cesc Fabregas avvisa il suo Como, reduce da tre vittorie di fila, ultima quella in casa del Pisa: "Sfideremo un allenatore come Italiano che mi piace tanto e una grandissima squadra, con tanti giocatori allo stesso livello. Per noi è un test importante, ma non in questo momento non ha senso parlare di Europa. Sono parole che porta via il vento a questo punto della stagione". 

Il Como al sesto posto è fastidioso per le rivali? "Siamo concentrati su quello che vogliamo fare. La gente può parlare e noi ci dobbiamo abituare, ho visto critiche a Messi e Maradona..quindi è normale che critichino me e la squadra. Dobbiamo saper gestire le opinioni esterne".

Grandi elogi per Caqueret e Douvikas, mentre col Bologna non ci sarà Addai: "Si è infortunato di nuovo, serviranno 2 o 3 settimane in più per rivederlo in campo, potrebbe rientrare anche dopo Diao. Ramon sarà assente per squalifica, mentre rientra Diego Carlos"

16:41
Como, Fabregas verso il Bologna: "Test importante, ma non parliamo di Europa"
16:04
Beltran: "Ecco perché non mi sono goduto gli anni alla Fiorentina"
Massimo Moratti
15:01
Moratti: "Oggi arbitri scarsi, in passato associazione a delinquere"
14:55
Akanji stupisce per il taglio di capelli: "Ma per Inter-Napoli li rimetto a posto!"
14:01
Serie B, gli arbitri della 19° giornata: a Dionisi Frosinone-Catanzaro