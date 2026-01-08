Moratti: "Oggi arbitri scarsi, in passato associazione a delinquere"

Massimo Moratti accende la vigilia di Inter-Napoli con dichiarazioni forti rilasciate a Napoli Network. L'ex patron nerazzurro ha analizzato il caos arbitrale dell'ultimo turno (con riferimento a Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina), tracciando una netta distinzione con gli scandali di vent'anni fa: "Non ci sono analogie col passato (il riferimento è a Calcipoli, ndr): all'epoca c'era un'associazione di delinquenti a guidare il calcio, oggi ci sono arbitri fuori forma e non all'altezza". Moratti ha poi criticato l'utilizzo del VAR, invocando maggior chiarezza sulle gerarchie decisionali e definendo "poco chiari" gli episodi visti al Maradona.