Moratti: "Oggi arbitri scarsi, in passato associazione a delinquere"

Massimo Moratti © inter.it
Massimo Moratti accende la vigilia di Inter-Napoli con dichiarazioni forti rilasciate a Napoli Network. L'ex patron nerazzurro ha analizzato il caos arbitrale dell'ultimo turno (con riferimento a Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina), tracciando una netta distinzione con gli scandali di vent'anni fa: "Non ci sono analogie col passato (il riferimento è a Calcipoli, ndr): all'epoca c'era un'associazione di delinquenti a guidare il calcio, oggi ci sono arbitri fuori forma e non all'altezza". Moratti ha poi criticato l'utilizzo del VAR, invocando maggior chiarezza sulle gerarchie decisionali e definendo "poco chiari" gli episodi visti al Maradona.
Guardando al campo, Moratti presenta il big match di San Siro come uno snodo cruciale: "L'Inter merita il primo posto, se vince il vantaggio diventa notevole, ma il Napoli di Conte ha fatto molto bene". Chiosa finale dedicata ad Aurelio De Laurentiis, elogiato per la gestione del club partenopeo: "Ha superato tutti gli altri con una crescita costante. Vincere a Napoli non è facile, è un grandissimo successo".