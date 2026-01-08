Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie B, gli arbitri della 19° giornata: a Dionisi Frosinone-Catanzaro

08 Gen 2026 - 14:01

Avellino-Sampdoria
Direttore di gara: Crezzini
Assistenti: Politi-Colaianni
IV° Ufficiale: Gavini
VAR: Aureliano (On Site Stadio Partenio Avellino)
AVAR: Prenna (On Site Stadio Partenio Avellino) 

Carrarese-Bari
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Perrotti-Bitonti
IV° Ufficiale: Massimi
VAR: Gualtieri
AVAR: Serra 

Cesena-Empoli
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Cipressa-Catallo
IV° Ufficiale: Di Loreto
VAR: Santoro
AVAR: Del Giovane

Frosinone-Catanzaro
Direttore di gara: Dionisi
Assistenti: Niedda-Zanellati
IV° Ufficiale: Aldi
VAR: Paterna
AVAR: Gariglio

Juve Stabia-Pescara
Direttore di gara: Piccinini
Assistenti: Fontemurato-Pressato
IV° Ufficiale: Dorillo
VAR: Ghersini
AVAR: Giua

Mantova-Palermo
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Capaldo-Pascarella
IV° Ufficiale: Mucera
VAR: Pairetto
AVAR: Nasca

Padova-Modena
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Cortese-El Filali
IV° Ufficiale: Collu
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi

Reggiana-Venezia
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Garzelli-Santarossa
IV° Ufficiale: Migliorini
VAR: Volpi
AVAR: Meraviglia

Sudtirol-Spezia
Direttore di gara: Manganiello
Assistenti: Yoshikawa-Luciani
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Rutella
AVAR: Di Vuolo

Virtus Entella-Monza
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Belsanti-Votta
IV° Ufficiale: Calzavara
VAR: Cosso
AVAR: Baroni

Ultimi video

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:01
Serie B, gli arbitri della 19° giornata: a Dionisi Frosinone-Catanzaro
13:07
Weah e il cognome pesante: "Se dai meno iniziano i commenti sul fatto che sia merito di mio padre"
12:01
Gestione dello stadio "Menti", la nota ufficiale della Juve Stabia
11:04
Genoa, i convocati per il Milan: 6 assenti per De Rossi
10:18
Juve, senti il ct del Canada: "Dopo il gol David non si fermerà più"