Spalletti: "Un onore aver allenato l'Inter"

15/06/2019

A 15 giorni dall'esonero, Luciano Spalletti torna a parlare a margine dell'evento 'The Coach Experience'. " Sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare l'Inter - ha dichiarato -. Terrò dentro di me caramente tutte le storie che abbiamo vissuto insieme". Su Conte: "Chi va a costruire sceglie persone per ruoli importanti. L'Inter è una grande squadra e una grande realtà, con una grande tifoseria, te ne rendi conto solo vivendoci dentro".

Interpellato anche sul suo futuro, il tecnico di Certaldo gioca in difesa ("anno sabbatico? Non posso rispondere") e smentisce le voci che lo vedevano in lizza per la panchina della Fiorentina prima della conferma di Montella. "Io alla Fiorentina? Non credo la società ci abbia davvero pensato. Sono contento sia rimasto Montella, non è un messaggio vero quello che è passato nelle ultime giornate della scorsa stagione. Quello che è venuto fuori non dà merito alla qualità dell'allenatore, è giusto valutarlo per quello che farà la prossima stagione dall'inizio".