Sorriso Inter, Conte recupera De Vrij: è negativo al Covid

CASA INTER

Il difensore olandese potrà essere schierato nella sfida contro il Bologna

Antonio Conte sta recuperando i tasselli della sua Inter. Contro il Bologna nella prossima sfida di campionato, al centro della difesa potrebbe esserci regolarmente Stefan De Vrij. Dopo Handanovic e Vecino anche il difensore olandese, uno dei positivi al Covid prima della sosta per le nazionali, è tornato negativo e nelle prossime ore farà le visite di rito per avere l'idoneità a tornare in campo da subito e rientrare nei convocati.

Nell'elenco dei giocatori selezionati per sfidare il Bologna di Mihajlovic dovrebbe rientrare con certezza, poi starà a Conte decidere se metterlo in campo dall'inizio anche valutando le condizioni dopo lo stop forzato dal Covid. La sfida contro i rossoblù è prevista per sabato sera.