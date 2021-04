Juve in ansia per Szczesny dopo i casi di Covid nella nazionale polacca

RIENTRI ALLA CONTINASSA

Senza lo squalificato Buffon, per il debry resterebbe solo Pinsoglio. Si attendono conferme sulla positività di Demiral

Giornata di rientri in casa Juve. Terminati gli impegni con le rispettive nazionali, Pirlo potrà riavere a disposizione tutta i giocatori della rosa in vista del derby di sabato pomeriggio. C'è però un po' di preoccupazione per Wojciech Szczesny. La sua Polonia, infatti, ha avuto quattro casi di Covid in occasione delle partite di qualificazione per Qatar 2022 e si teme che anche lui (come il numero uno del Bologna Skorupski) possa essere stato contagiato. Finora tutti i tamponi sul portiere bianconero hanno dato esito negativo e si spera che i test alla Continassa possano confermare l'assenza del virus.

Vedi anche juventus Juventus, Cuadrado: "Pirlo non ha colpe, in campo ci andiamo noi" In caso contrario, sarebbe un bel problema per la Juve, che si vedrebbe costretta a schierare contro il Torino il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Gigi Buffon, infatti, dovrà scontare una giornata di squalifica per la bestemmia pronunciata in occasione della partita contro il Parma.

Non dovrebbero esserci dubbi, invece, in merito alla positività di Merih Demiral. Anche in questo caso si aspettano solo gli esami a Torino per confermare quanto emerso dai controlli mentre era con la Turchia.