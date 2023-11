Atalanta-Inter, Simone Inzaghi: "Sarà gara fisica, dovremo soffrire da squadra"

L'Inter capolista dovrà difendere la vetta del campionato in un campo molto difficile come quello di Bergamo, Simone Inzaghi avverte i suoi: "Sarà una gara impegnativa, lo sappiamo. L'Atalanta fa bene da anni con un'ottima società e un ottimo allenatore, anche questo sta ottenendo grandi risultati e quindi servirà tenere alta la concentrazione". I bergamaschi non hanno ancora subito gol in casa in questa stagione: "La partita già offre grandi stimoli, questo è un ulteriore aspetto su cui dovremo essere bravi. Conosciamo questa statistica, sono da sempre una squadra che concede poco".