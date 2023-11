Inter, Marotta: "Lukaku caso chiuso. Non c'è fretta per il rinnovo di Lautaro"

inter

Giuseppe Marotta dribbla le voci Colpani e Samardzic: "Il mercato è argomento futuro, ora pensiamo al presente. Stadio esigenza per ogni squadra"

Il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro da avversario dell'Inter si è chiuso nel migliore dei modi per i nerazzurri, con la vittoria firmata Marcus Thuram e dunque è ora di voltare pagina come conferma Giuseppe Marotta: "Non c'è alcuna aria pesante, abbiamo parlato a più riprese di ciò che è successo e ora rappresenta il passato. Il capitolo Lukaku è chiuso, lo abbiamo ribadito più volte". Se il belga è il passato, Lautaro Martinez è il presente e tutto porta a pensare che sarà anche il futuro con le trattative per il rinnovo avviate anche se l'ad dell'Inter prova a smorzare: "Stiamo affrontando una negoziazione che porta a prolungare la vita con l'Inter, lui come altri ragazzi hanno dimostrato senso di appartenenza. Situazione che gestiremo con calma, non è certo una situazione che crea problemi ma una dinamica da gestire all'interno della stagione sportiva".

Il futuro è anche gennaio con i possibili rinforzi, argomento di cui Marotta - a margine del FICTS Festival Sport Movies & tv - non vuole ancora parlare: "Samardzic? Il mercato rappresenta qualcosa di futuro e non di attualità, siamo concentrati sul presente". Si è parlato anche di un interesse nerazzurro per Colpani: "Col Monza siamo in ottimi rapporti, in rosa hanno elementi validi ma se ci saranno cose più concrete le svilupperemo avanti".

"La famiglia Zhang ama l'Inter e l'Inter deve essere riconoscente, non dimentichiamo che negli anni ha profuso centinaia di milioni di euro di finanziamenti. Nel 2018 abbiamo iniziato un ciclo con la presidenza Zhang. La crescita continua e un modello di riferimento molto positivo ci hanno portato ad avere molte soddisfazioni. Potevamo certamente fare di più, abbiamo mancato l'appuntamento più importante del calcio mondiale (la finale di Champions, ndr). Certamente da quella esperienza è nata la consapevolezza di voler recitare a tutti i costi un ruolo da protagonisti. Ce lo dice anche la storia del club e lo vogliono soprattutto i tifosi, che hanno garantito la maggior affluenza del calcio italiano" ha aggiunto Marotta.

Infine, sulla questione nuovo stadio: "Un'esigenza per qualsiasi club, stiamo percorrendo questa strada. Se ne occupa Alessandro Antonello".

