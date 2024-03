Inter, per Simone Inzaghi 300.ma panchina in Serie A contro il Genoa

i numeri

Simone Inzaghi alla ricerca della 179.ma vittoria in carriera in Serie A: è già l'allenatore più vincente considerando le prime 300 panchine

A parole ovviamente attenzione e concentrazione sono tutte rivolte alla squadra, all'obiettivo scudetto e al ritorno degli ottavi di Champions League ma per Simone Inzaghi il match di lunedì contro il Genoa segnerà anche un piccolo-grande traguardo per la sua carriera di allenatore: sarà infatti la panchina numero 300 in Serie A. Il tecnico nerazzurro al Ferraris cerca il 179° successo in carriera ma è già l'allenatore più vincente (178) considerando le partite vinte nelle prime 300 panchine in Serie A: in questa particolare classifica precede Carlo Ancelotti (172) e Massimiliano Allegri (171).

Delle 299 partite da tecnico nel massimo campionato, Simone Inzaghi ne ha fatte 145 con l'Inter, che allena dal 2021 dopo le cinque stagioni alla Lazio: sin qui 97 vittorie, 24 pareggi e 24 sconfitte; 288 i gol segnati dalla squadra, 119 quelli subiti per 315 punti totali e una media di 2,17 punti a partita. In nerazzurro non vanno dimenticate le due Coppe Italia e le tre Supercoppe Italiane alzate.

Numeri importanti che si accompagnano alla qualità del gioco, cresciuta stagione dopo stagione e, paradossalmente, cresciuta nonostante un calciomercato chiuso in attivo per le casse della società ma in passivo almeno analizzando sulla carta gli addii e gli arrivi. Situazioni che Inzaghi ha girato a proprio favore, con la svolta arrivata nel finale della scorsa stagione e consolidata in questa. Ora per il tecnico piacentino deve arrivare il momento di "incassare" riportando nella Milano nerazzurra quello scudetto che gli era sfuggito nel 2022, e certificare ulteriormente nel palmares i meriti avuti in questi 33 mesi sulla panchina dell'Inter.

