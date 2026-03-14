LE PAGELLE DI INTER-ATALANTA

Le pagelle di Inter-Atalanta: Pio trova un altro acuto, fa rumore la caduta di Dumfries

La squadra di Chivu fermata sull'1-1 a San Siro, dove a cambiare volto al match è un super Krstovic

14 Mar 2026 - 17:10
© Getty Images

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INTER
Sommer 6 – Parecchio incerto in avvio di gara, non può nulla sul gol di Krstovic.

Bisseck 6,5 – Partecipa con intraprendenza alla manovra offensiva, ma lascia anche qualche buco in difesa. Grande salvataggio su Krstovic in pieno recupero, anche se il montenegrino viene poi fermato per un fuorigioco.

Akanji 6 – Esce dolorante, dopo un pomeriggio di ordinaria amministrazione. (80’ De Vrij sv).

Carlos Augusto 7 – Compie una grande chiusura su Scamacca in area di rigore, leggendo in anticipo il passaggio di Kolasinac. Mura anche il tentativo di Bernasconi. Ottima prova difensiva.

Dumfries 5,5 – Torna titolare dopo il lungo stop che lo ha tenuto fuori negli ultimi mesi e fa sentire subito la sua presenza sulla fascia destra, con sgroppate continue. Spreca una buona chance di testa in avvio di ripresa e inciampa poi in occasione dell’1-1, pressato da Sulemana. Un errore pesante.

Barella 6 – Offre l’assist per l’1-0 di Pio Esposito, ma perde anche diversi palloni. Partita poco pulita, mezzo punto in più per il passaggio vincente. (76’ Frattesi sv).

Zielinski 6 – Gara ordinata, senza infamia e senza lode. Aiuta soprattutto in fase difensiva.

Sucic 5,5 – Gioca un primo tempo insufficiente, rimediando anche un cartellino giallo quando saltato da Zappacosta. Esce all’intervallo. (46’ Mkhitaryan 6,5 – Innesca Thuram con un bel passaggio dopo una gran sgroppata, ma il compagno non concretizza).

Dimarco 6 – Prova a fornire qualche cross interessante dalla sinistra, ma nessun compagno riesce a sfruttare i suoi traversoni. Meno esplosivo del solito, ma comunque sufficiente. (65’ Luis Henrique 5,5 – Leggermente peggio del pari ruolo).

Esposito 6,5 – Stappa il match con un mancino sporco, complice un errore di Carnesecchi. È l’unico acuto della sua partita, ma è un acuto che si fa sentire forte e chiaro. (65’ Bonny 5,5 – Poco lucido nel momento decisivo).

Thuram 5,5 – Totalmente assente nel primo tempo, prova ad accendersi con un destro che sfiora l’incrocio dei pali a inizio ripresa. Carnesecchi gli mura poi un’altra conclusione. San Siro rumoreggia ai suoi errori.

A disp.: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Darmian, Diouf, Kaczmarski, Lavelli. All.: Chivu 5

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5,5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 5 (65’ Hien 6); Zappacosta 6,5, De Roon 5,5 (76’ De Ketelaere 6), Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5; Samardzic 5 (51’ Ederson 6,5), Zalewski 6 (65’ Sulemana 6,5); Scamacca 5,5 (51’ Krstovic 7). A disp.: Sportiello, Rossi, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah. All.: Palladino 6.

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