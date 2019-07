Sensi: "Conte un vincente, l'Inter vuole tornare grande in Europa"

03/07/2019

Dopo le visite e la firma , prima intervista da nuovo giocatore dell'Inter per Stefano Sensi . "Mi aspetto un'annata dura, di grande lavoro, perché l'Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo - ha detto a Inter TV -. Quest'anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché questo accada". Su Conte : "E' un allenatore importante, con una mentalità vincente ed è quella che serve nel calcio di oggi".

L'ex centrocampista del Sassuolo, a lungo corteggiato anche dal Milan, è raggiante per la nuova avventura che può rappresentare una svolta della sua carriera. "La sensazione è indescrivibile, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, ma ora sono qui e darò il meglio per lavorare duro e farmi trovare pronto dal mister - ha aggiunto - Conte è un allenatore di impatto che ti fa crescere e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui".



Mentre la nuova Inter prende sempre più forma, i tifosi hanno mostrato il solito grande affetto, sottoscrivendo 40.000 abbonamenti in pochi giorni. "Sono uno stimolo, speriamo di dare grandi soddisfazioni agli interisti"