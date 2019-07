Inter, visite mediche e firma per Sensi. "Felice della scelta, mi aspetto una grande stagione"

02/07/2019

L'Inter cala il tris. Dopo le ufficializzazioni di Godìn e Lazaro, è la volta di Stefano Sensi. Il centrocampista, a Milano da lunedì sera, ha svolto le visite mediche prima alla clinica Humanitas e poi si è presentato al Coni per l’idoneità sportiva. Al termine il trasferimento in sede per la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per cinque anni. "Sono felice della scelta che ho fatto. Mi aspetto una grande stagione. Forza Inter".