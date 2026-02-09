Inter, se segna pure Luis Henrique... ma il difficile arriva ora

E allora, se segna anche Luis Henrique, grande cruccio per molti di questa prima parte di stagione interista, è davvero difficile che l'Inter possa incappare in pause di rendimento che ne possano compromettere il campionato. È vero, gli impegni sono ancora moltissimi e tra playoff di Champions e semifinale di Coppa Italia, qualcosa in termini di condizione fisica potrebbe anche lasciarla sul campo, ma per ora tutto fila liscissimo e sono semmai le avversarie nella corsa scudetto a mostrare qualche crepa. E poi: mancava all'appello Thuram? Eccolo. Il Sassuolo era notoriamente un avversario scorbutico per i nerazzurri? Tritato. Con questo Dimarco qui, questo Zielinski qui e senza due giocatori fondamentali come Calhanoglu e Barella. Insomma, se un anno fa l'Inter è andata vicina a vincere tutto e ha poi perso ogni cosa, questo potrebbe essere l'anno del riscatto. Perché lo ha detto Chivu: l'Inter non sceglie e vuole vincere tutto.