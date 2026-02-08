Serie A: scendono in campo Inter e Juve

JUVENTUS-LAZIO, SPALLETTI PER RESTARE IN TOP 4

La domenica di Serie A, però, si chiude all'Allianz Stadium con Juventus-Lazio, sfida decisamente importante per l'Europa. I bianconeri vogliono tenere il passo del Napoli e portarsi per 24 ore a +5 sul quinto posto della Roma e a +7 sul Como. La Vecchia Signora si gode il rinnovo di Yildiz, che spera di festeggiare con una serata da vero numero 10. Dall'altra parte, lontanissima dalle zone alte della classifica, la squadra di Sarri prosegue la sua stagione anomala, ma la speranza è di ritrovare la forma migliore proprio in un big match come quello di Torino. Spalletti dovrebbe schierare sia McKennie che Miretti, con Conceiçao a partire dalla panchina. I biancocelesti, invece, si presentano con Isaksen, Pedro e l'ultimo arrivato Maldini. Si comincia alle 20:45, il direttore di gara è Guida.