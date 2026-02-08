Serie A: scendono in campo Inter e Juve
La capolista gioca in casa del Sassuolo, Spalletti sfida la Lazio
Dopo la vittoria del Napoli col Genoa e Fiorentina-Torino 2-2, la ventiquattresima giornata di Serie A prosegue con Inter e Juventus. La capolista deve rispondere al successo di Conte, al momento a -6, e deve farlo su un campo, quello del Sassuolo, storicamente complicato per i nerazzurri. Spalletti, invece, ospita la Lazio a Torino per confermarsi tra le prime quattro. La giornata si apre con Bologna-Parma e Lecce-Udinese.
SASSUOLO-INTER, CHIVU ALL'ESAME BESTIA NERA
Scacciare via uno dei principali fantasmi dell'ultimo decennio per proseguire la fuga in vetta alla classifica: questo l'obiettivo dell'Inter che per rispondere al Napoli gioca in casa del Sassuolo. Una squadra che, dal suo arrivo in Serie A, ha spesso dato problemi ai nerazzurri (solo 11 successi in 23 incontri) e che arriva a questa sfida con la tranquillità dei suoi 29 punti e delle vittorie con Cremonese e Pisa. Chivu, che cerca il quinto successo di fila in campionato, vuole andare a +8 sul Milan che recupererà la partita con il Como soltanto il 18 febbraio: un modo per mettere pressione ai rossoneri. Per farlo, rispolvera la Thu-La con Sucic ancora a centrocampo al posto di Barella, mentre Grosso schiera il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté. Fischio d'inizio alle 18:00, arbitra Chiffi.
JUVENTUS-LAZIO, SPALLETTI PER RESTARE IN TOP 4
La domenica di Serie A, però, si chiude all'Allianz Stadium con Juventus-Lazio, sfida decisamente importante per l'Europa. I bianconeri vogliono tenere il passo del Napoli e portarsi per 24 ore a +5 sul quinto posto della Roma e a +7 sul Como. La Vecchia Signora si gode il rinnovo di Yildiz, che spera di festeggiare con una serata da vero numero 10. Dall'altra parte, lontanissima dalle zone alte della classifica, la squadra di Sarri prosegue la sua stagione anomala, ma la speranza è di ritrovare la forma migliore proprio in un big match come quello di Torino. Spalletti dovrebbe schierare sia McKennie che Miretti, con Conceiçao a partire dalla panchina. I biancocelesti, invece, si presentano con Isaksen, Pedro e l'ultimo arrivato Maldini. Si comincia alle 20:45, il direttore di gara è Guida.
LOTTA SALVEZZA: BOLOGNA-PARMA E LECCE-UDINESE
Prima delle big, si gioca per la salvezza. Il lunch match delle 12:30 è il derby emiliano tra Bologna e Parma, con Italiano che prova a mettersi alle spalle un periodo nerissimo e Cuesta che cerca di allungare sulla Fiorentina. Proverà a fare lo stesso il Lecce al Via del Mare contro l'Udinese: Di Francesco, raggiunto a 18 punti dalla Viola, spera di salire a +3 sul terzultimo posto.