Lazio, Sarri dopo la Juventus: "C'è rammarico per non aver segnato il terzo gol"

08 Feb 2026 - 23:28
Al termine della sfida con la Juventus, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn: "Sul 2-0 la sensazione che fosse fatta non c'era, mancava tanto tempo e la Juve stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver avuto la palla del 3-1 a 10 e a 5 minuti dalla fine, era evidente che la Juventus potesse pareggiare. Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo. Ci rimane un pizzico di rammarico, ma mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili: stanno reagendo a tutto, non hanno mai piegato la testa davanti alle difficoltà. Da questo punto di vista mi danno soddisfazioni". 

Ora l'obiettivo è quello di ricreare entusiasmo all'interno delle difficoltà, anche se Sarri non è d'accordo: "Dentro la squadra non c'è un clima negativo, ma abbastanza positivo. I ragazzi si allenano bene con entusiasmo e passione. Giocare con l'Olimpico vuoto è stata una sensazione bruttissima, ci piacerebbe che le diatribe tra la società e il popolo laziale finissero, ne abbiamo bisogno. L'impressione che c'è all'esterno non corrisponde con il momento mentale e del gruppo squadra". 

