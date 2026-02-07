Sassuolo-Inter: Chivu rilancia la "ThuLa" per la fuga a +8 sul Milan

Per andare, almeno momentaneamente, a +8 sui cugini Chivu stravolgerà la formazione vista contro il Torino in Coppa Italia, solo Mkhitaryan e Thuram dovrebbero essere confermati dall'inizio. E il ritorno, possibile e probabile, della ThuLa è uno dei temi del match di domani visto lo spazio che recentemente aveva trovato Pio Esposito che, comunque, resta in ballottaggio anche se al momento sfavorito. Zielinski tornerà in cabina di regia, con Mkhitaryan ci sarà Sucic visto che Barella e Calhanoglu non verranno recuperati (ma contro la Juventus ci saranno). Bisseck, Akanji e Bastoni proteggeranno Sommer mentre sulle fasce si vedranno Luis Henrique (in attesa del rientro, sempre più vicino di Dumfries) e Dimarco.