Sassuolo-Inter: Chivu rilancia la "ThuLa" per la fuga a +8 sul Milan

L'Inter sfida il Sassuolo di Grosso per volare a +8 sul Milan. Senza Barella e Calha, Chivu si affida a Zielinski e al ritorno della coppia Thuram-Lautaro

07 Feb 2026 - 17:23
L'Inter insegue la quinta vittoria consecutiva in campionato per distanziare ulteriormente il Milan, e questa volta sarebbe per qualche giorno in più delle ultime volte perché gli scherzi del calendario (in realtà è "colpa" dell'indisponibilità di San Siro sulla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026) faranno sì che i rossoneri torneranno in campo solo venerdì e il match col Como di questa giornata verrà recuperato mercoledì 18 febbraio, ma la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo va presa con le pinze.

Un po' perché la squadra di Fabio Grosso sta bene, sei punti nelle ultime due partite, e un po' perché storicamente i neroverdi sono risultati avversario ostico per i nerazzurri: ci si ricorda spesso delle goleade interiste ma il bilancio è quasi in parità, con 11 successi dell'Inter, due pari e dieci vittorie del Sassuolo, anche se la storia recente dice sei vittorie nerazzurre nelle ultime nove.

Per andare, almeno momentaneamente, a +8 sui cugini Chivu stravolgerà la formazione vista contro il Torino in Coppa Italia, solo Mkhitaryan e Thuram dovrebbero essere confermati dall'inizio. E il ritorno, possibile e probabile, della ThuLa è uno dei temi del match di domani visto lo spazio che recentemente aveva trovato Pio Esposito che, comunque, resta in ballottaggio anche se al momento sfavorito. Zielinski tornerà in cabina di regia, con Mkhitaryan ci sarà Sucic visto che Barella e Calhanoglu non verranno recuperati (ma contro la Juventus ci saranno). Bisseck, Akanji e Bastoni proteggeranno Sommer mentre sulle fasce si vedranno Luis Henrique (in attesa del rientro, sempre più vicino di Dumfries) e Dimarco.

"Un ritorno speciale": Adriano fa visita a Chivu e all'Inter

